Milano maxi controlli dei Carabinieri | un arresto e 13 denunce

Durante i controlli dei Carabinieri a Milano e zone limitrofe, è stato arrestato un uomo e 13 persone sono state denunciate. Le operazioni, svolte nel mese di luglio 2026, sono state mirate a contrastare il degrado urbano, le bande giovanili e lo spaccio di droga. Le operazioni hanno interessato diverse aree del territorio, coinvolgendo un ampio numero di agenti e unità specializzate.

(LaPresse) Milano e hinterland, maxi controlli dei Carabinieri contro degrado urbano, bande giovanili e spaccio di droga. Le operazioni straordinarie condotte nel mese di luglio 2026 dal Comando Provinciale di Milano hanno coinvolto diverse aree del territorio con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza. Durante i servizi sono state controllate quasi 500 persone: una persona è stata arrestata e altre 13 denunciate. Tra queste anche un 17enne, trovato in possesso di cocaina. Le attività hanno visto impegnati i militari delle Compagnie territoriali con il supporto dei reparti del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia, nell’ambito delle strategie di controllo del territorio dell’Arma dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Voghera, via ai controlli inter-forze disposti dalla Prefettura: arresti e denunce

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