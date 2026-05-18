Nel fine settimana, i Carabinieri del Comando provinciale di Lucca hanno condotto una serie di controlli sul territorio. Durante le operazioni, è stato arrestato un uomo per evasione dagli arresti domiciliari, mentre altre tre persone sono state denunciate per furto. Le attività hanno coinvolto vari quartieri e zone della provincia, con controlli mirati a verificare il rispetto delle misure di sicurezza e prevenire reati. I militari hanno inoltre sequestrato alcuni oggetti trovati in possesso dei denunciati.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Lucca nel fine settimana appena concluso ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in Versilia e in particolare a Forte dei Marmi per contrastare i reati predatori e garantire una maggiore salvaguardia delle aree residenziali più esposte ai fenomeni criminosi, rispondendo così alle crescenti richieste di sicurezza della cittadinanza. Sono stati complessivamente impiegati 50 carabinieri delle stazioni, del Nucleo radiomobile e personale in abiti civili del Nucleo operativo, che hanno attuato un capillare controllo sia nelle principali vie di comunicazione nel litorale sia nelle più piccole strade di accesso alle zone residenziali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Controlli dei carabinieri. Un arresto per evasione e tre denunce per furti

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CONTROLLI A BORGO STAZIONE E ALL'EX CASERMA CAVARZERANI: UN ARRESTO E DIVERSE DENUNCE | 20/03/2026

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