Milano Marittima bimba annegata e morta in piscina | indagato il papà

Il padre della bambina austriaca di 4 anni, deceduta ieri in una piscina a Milano Marittima, è stato iscritto nel registro degli indagati. La bambina è annegata in una piscina di un hotel della zona. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. La polizia ha sequestrato documenti e avviato accertamenti sulla gestione della piscina. La famiglia della vittima è stata ascoltata dagli inquirenti.

Indagato il padre della piccola Magdalena, la bambina austriaca di 4 anni annegata e morta ieri nella piscina di un hotel a Milano Marittima, nel Ravennate. La Procura di Ravenna lo ha iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo, 56 anni, dopo avere detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa. Purtroppo, quando è tornato dalla figlia per lei non c'era più nulla da fare. La bambina era in vacanza insieme alla famiglia, i genitori e le due sorelle maggiori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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