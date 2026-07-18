Una bambina di 4 anni è morta dopo essere annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per accertare le cause dell’incidente. La polizia ha avviato un’indagine per ricostruire la dinamica. La vittima era in vacanza con la famiglia al momento della tragedia.

Il drammatico evento si è consumato all’interno di un hotel di Milano Marittima. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per comprendere la dinamica della tragedia Una tragedia si è consumatain un hotel di Milano Marittima. Una bimba di 4 anni è morta annegata in una piscina per cause ancora da accertare. Sul posto, che si trova sul litorale ravvenate, sono giunti prontamente i sanitari del 118, che probabilmente non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il tragico incidente si sarebbe verificato nel primo pomeriggio. Da una prima ricostruzione è emerso che la piccola si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Tragedia a Milano Marittima, bimba di 4 anni morta annegata in piscina

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Bambina di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel Milano Marittima

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Tragedia a #MilanoMarittima, sul litorale ravennate, dove una #bambina di quattro anni è morta annegata nella #piscina di un hotel. Inutili i soccorsi del personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla vicenda indagano i #ca x.com

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