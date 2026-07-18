Il concerto di Bad Bunny a Milano, con circa 80.000 persone presenti, è stato interrotto e evacuato a causa di una intensa grandinata. L’evento si svolgeva all’Ippodromo La Maura ed è stato sospeso temporaneamente per motivi di sicurezza. Non ci sono segnalazioni di feriti o incidenti gravi. La produzione ha comunicato la sospensione dello spettacolo fino a nuovo avviso. La grandinata ha causato disagio tra i partecipanti e la sospensione dell’evento.

Sabato sera il concerto del cantante Bad Bunny all’Ippodromo La Maura di Milano, a cui stavano partecipando quasi 80mila persone, è stato evacuato per una forte grandinata. Alcuni spettatori sono stati lievemente feriti, e ci sono stati grossi disagi nel deflusso dall’area del concerto, a causa degli allagamenti e della pioggia battente. Il concerto, la seconda delle due date a Milano di Bad Bunny, il più famoso cantante di musica latina al mondo, era iniziato con il sole, ma dopo circa 40 minuti è arrivato il forte temporale. Il concerto è stato inizialmente interrotto, e il pubblico era stato invitato a rimanere in attesa. Poi le condizioni meteo si sono aggravate, e il concerto è stato annullato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Il concerto di Bad Bunny a Milano, con quasi 80mila spettatori, è stato evacuato per una forte grandinata

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Bad Bunny in concerto all'ippodromo La Maura di Milano davanti a quasi 80mila spettatori - RT 102.5

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