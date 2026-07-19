Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato interrotto e successivamente annullato a causa di un temporale con grandine e vento forte. L’evento si è svolto all’Ippodromo Snai La Maura e l’area è stata evacuata. Alcuni spettatori hanno riportato ferite. L’organizzazione ha comunicato che l’evento non sarà recuperato e ha previsto un rimborso completo dei biglietti.

Il concerto di Bad Bunny all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, interrotto nella serata di sabato a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla città con una forte grandinata e raffiche di vento, è stato definitivamente annullato e non verrà recuperato. L’artista portoricano si stava esibendo nella seconda delle due date milanesi del suo Debí tirar más fotos World Tour quando il forte maltempo ha costretto gli organizzatori a fermare lo spettacolo per evacuare in sicurezza l’area. Alcuni spettatori sono rimasti feriti alla testa a causa dei grossi chicchi di grandine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno coordinato l’evacuazione delle circa 80mila persone presenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Grandine sul concerto di Bad Bunny a Milano: ippodromo evacuato e spettatori feriti. L’organizzazione: “L’evento non verrà recuperato, previsto il rimborso completo”

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Il concerto di Bad Bunny a Milano annullato per grandine. A Modena successo per Luca Carboni.

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