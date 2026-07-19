Milano-Asso il comitato rilancia | È necessario il sovrappasso

Da ilgiorno.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comitato cittadino per il superamento ferroviario insiste sulla necessità di un sovrappasso di via Busnelli per attraversare la linea Milano-Asso di Trenord. La proposta viene ribadita come l’unica soluzione praticabile e sostenibile. La richiesta si basa sulla convinzione che questa infrastruttura sia essenziale per migliorare la sicurezza e la mobilità nella zona. Nessun altro intervento alternativo viene considerato adeguato dal comitato.

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La soluzione più efficace per oltrepassare la Milano-Asso di Trenord è il sovrappasso di via Busnelli. Torna a ripeterlo con forza il Comitato cittadino superamento ferrovia: "L’unica soluzione praticabile e sostenibile". Il comitato sottolinea come negli ultimi mesi siano maturate condizioni nuove che rendono questa proposta ancora più attuale. Il progetto del sottopasso di via Trieste, infatti, è stato accantonato, mentre è arrivato il finanziamento per il tratto della ciclovia Milano–Meda, che attraverserà via Trieste e via Einaudi collegando il Parco Groane-Brughiera con il Parco GruBrìa di Seregno. Un intervento che, secondo il comitato, impone di affrontare anche il tema del superamento della linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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