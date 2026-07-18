aeroporto il comitato esulta ma fdi rilancia

Un anno dopo il sopralluogo dei vertici di Enac e la presentazione del piano di collegamenti con Roma Urbe, l’aeroporto di Ampugnano non è stato aperto. Il Comitato di cittadini contrario al progetto ha commentato questa assenza, celebrando il mancato taglio del nastro. Nel frattempo, il partito di maggioranza ha rilanciato l’iniziativa, senza tuttavia confermare una data di apertura o ulteriori dettagli sul futuro dell’aeroporto.

Rilancio dell’aeroporto di Ampugnano: il Comitato di cittadini contrario al progetto celebra oggi il mancato taglio del nastro all’aeroporto di Ampugnano, a un anno esatto dal sopralluogo dei vertici di Enac e dalla presentazione del piano di collegamenti con Roma Urbe. "Abbiamo raccolto 2689 firme in 4 mesi di persone contrarie al progetto – è il bilancio della presidente Maria Rosa Mariani –, organizzato decine di incontri con la popolazione, politici e associazioni. Registriamo l’aiuto generoso di tanti simpatizzanti e il sostegno di persone, semplici cittadini o politici importanti, che esprimono con chiarezza e sincerità il loro pensiero". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ricercato per droga fermato in aeroporto con documento contraffatto | Border Control Roma Fiumicino

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