Castelsangiovanni stanziate le risorse per il sovrappasso ferroviario

A Castelsangiovanni sono state assegnate risorse per eliminare due passaggi a livello e realizzare un sovrappasso ferroviario. La Lega ha espresso soddisfazione per questa decisione, ritenendola un passo importante per migliorare la viabilità nella zona. Le risorse saranno destinate alla realizzazione dell’opera, che coinvolge anche il comune di Sarmato. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

La Lega accoglie con soddisfazione lo stanziamento di risorse destinato alla soppressione dei due passaggi a livello di Castelsangiovanni e Sarmato e alla realizzazione del sovrappasso ferroviario.«Il risultato - si legge in una nota della Lega - è stato reso possibile grazie a un emendamento.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Sovrappasso ferroviario ancora chiuso. Sabato doppio flashmob di protestaDopo esattamente tre anni dalla chiusura, il sovrappasso ferroviario che collega Cormano e Cusano resta ancora chiuso. Contrasto alla povertà, Verona approva il programma 2026: stanziate risorse per oltre 531 mila euroNel 2026 il Comune di Verona, insieme all’intero Ambito Territoriale Sociale VEN_20, metterà in campo un nuovo programma di interventi per il...