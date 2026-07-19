Dopo il Mondiale, il calciatore è in vacanza mentre il suo club valuta il mercato. Recentemente, un club inglese ha fatto un sondaggio per il calciatore, che attualmente non ha ancora deciso il suo futuro. La società italiana ha messo il giocatore sul mercato, ma non ci sono ancora ufficializzazioni di trattative concluse.

Terminato il Mondiale, Rafa Leao si sta godendo le vacanze in attesa di definire il suo futuro. I rossoneri lo hanno messo nel mercato, e secondo Sportitalia nelle scorse ore anche il Chelsea avrebbe effettuato un sondaggio per il portoghese. Prima dei Blues anche Galatasaray e Fenerbahce si erano mostrati interessati all'ex Lille. Il calciatore, che fino a poco fa non aveva intenzione di prendere in considerazione le offerte dei turchi, sembra aver cambiato idea a patto che l'ingaggio sia elevato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, sondaggio del Chelsea per Leao: la posizione del calciatore

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Scrive @Glongari: Sondaggio puramente esplorativo anche da parte del #Chelsea per #Leao, al momento non concretizzatosi in offerta. #Milan x.com

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