Un sondaggio di una grande squadra europea ha coinvolto il terzino, che sarebbe già stato bocciato dal Milan. La società rossonera non ha ancora preso una posizione ufficiale, ma si attende una risposta sulla possibile cessione. Nel frattempo, i rumors di mercato si intensificano, concentrandosi sull’asse tra il club e la Premier League. La trattativa resta in fase di valutazione, senza dettagli definitivi sulle intenzioni del Milan.

Estupinan è stato già bocciato dal Milan? Una big europea si inserisce per il terzino, qual è la posizione del Diavolo!. I movimenti di calciomercato attorno all’ambiente del Milan si infiammano improvvisamente sull’asse strategico che porta dritto in Premier League. L’ Aston Villa ha infatti manifestato un forte interesse per Pervis Estupiñán, terzino sinistro di proprietà del club rossonero. A svelare i dettagli di questo importante retroscena è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, confermando che la società di Birmingham si è già mossa avviando i primi dialoghi con la dirigenza milanista. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il sondaggio dei Villans e lo stato della trattativa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Estupinan già bocciato dal Milan? Sondaggio di questa big europea per il terzino, ecco la posizione del club rossonero!

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