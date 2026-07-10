Il nuovo allenatore del Milan ha confermato che Samuel Chukwueze, dopo una stagione in prestito al Fulham, resterà nel team. La sua presenza nel gruppo è stata ufficializzata durante la conferenza di presentazione. L’allenatore sta valutando anche la possibilità di confermare il nigeriano per la prossima stagione. Chukwueze avrà un’altra occasione di dimostrare il suo valore con la maglia del club.

Nella sua conferenza di presentazione il neo allenatore del Milan Amorim ha affermato che Samuel Chukwueze, reduce da una stagione in prestito al Fulham, farà parte della rosa della sua squadra. Secondo Amorim l’esterno nigeriano è una giocatore funzionale al suo sistema di gioco, grazie alla sua qualità nel dribbling. Il mancato impatto al Milan. Quando Chukwueze è arrivato al Milan nell’estate del 2023, le aspettative erano molto alte. Reduce da una stagione da 13 gol e 11 assist in tutte le competizioni, fatta di accelerazioni e dribbling, l’ex giocatore del Villareal aveva impressionato il popolo rossonero. Purtroppo invece i due anni al Milan non sono stati brillanti, infatti il giocatore è stato spesso criticato dai tifosi, incidendo poco e mancando di quell’estro che lo aveva fatto approdare a Milanello con grandi aspettative. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Milanzone.it - Milan: Chukwueze si gioca un’altra occasione, Amorim valuta la permanenza del nigeriano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Modric si avvicina alla permanenza al Milan, il croato pronto a dire sì ad AmorimLuka Modric è vicino a confermare il suo rinnovo con il Milan per la prossima stagione.

Leggi anche: Amorim non ha dubbi, Chukwueze deve restare al Milan

Temi più discussi: Com'è andato Chukwueze al Fulham e perché può restare al Milan: le parole di Amorim e il ruolo col nuovo allenatore; Milan, Amorim: Chukwueze resterà e sarà a disposizione, giocatore utile; Chukwueze rientra al Milan, il Trabzonspor si fa sotto: no secco del giocatore; Amorim annuncia: Chukwueze ha grande qualità e resta al Milan! Valuterò Comotto e Cissé.

Occasione #Chukwueze. L'ala nigeriana del #Milan si gioca le sue carte nella pre season. #Amorim lo valuterà con attenzione. Il mio editoriale su @MChannel1899 x.com

Milan, Amorim vota Chukwueze: com'è andato al Fulham e dove può giocareIl tecnico portoghese ha dichiarato senza troppi giri di parole di puntare su di lui: Rimane, ci servono giocatori che sappiano fare l'uno contro uno. Perché può essere una soluzione in attacco. msn.com

Riscatto Chukwueze, può riprendersi il Milan: occhio al fantacalcio 2026/2027!Il futuro di Samuel Chukwueze sarà sorprendentemente ancora tinto di rossonero, complice il parere positivo del nuovo tecnico ... fantamaster.it