Milan Amad Diallo nel mirino | per Amorim è perfetto Romano svela la posizione dello United

Il Milan valuta la cessione di Amad Diallo, considerato un profilo adatto per il mercato. Secondo fonti, il club ha in programma di ridurre la rosa per recuperare parte dell’investimento fatto con gli acquisti di oltre 100 milioni di euro. Lo United, proprietario del giocatore, avrebbe indicato l’attaccante come una possibile partenza. La società rossonera ha già acquistato Gila e Ramos, puntando a bilanciare le finanze e a fare spazio in rosa.

Dopo i colpi Mario Gila e Gonçalo Ramos, il Milan pensa prima alle possibili cessioni: serve sfoltire la rosa e rientrare un minimo dall'investimento da più di 100 milioni di euro per i due acquisti. Occhio però che il mercato del Milan è tutt'altro che finito: arriveranno un trequartista e un esterno di centrocampo. Per il 3-4-2-1 di Amorim si è parlato anche di un possibile interesse dei rossoneri per Amad Diallo, esterno offensivo del Manchester United. promowebapp Il retroscena di Fabrizio Romano sul futuro di Amad Diallo. Il giornalista Fabrizio Romano ha aggiornato sul proprio profilo X a proposito della situazione attuale del classe 2002. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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