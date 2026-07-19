Il Milan ha riacceso l'interesse per Pierre-Emile Højbjerg, considerato un possibile partner di Rabiot a centrocampo. Secondo i quotidiani sportivi in edicola, come Il Corriere dello Sport e Tuttosport, il club sta valutando un trasferimento, ma sono necessarie cessioni per finanziare l’operazione. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati annunci ufficiali.

I quotidiani sportivi oggi in edicola, in particolare Il Corriere dello Sport e Tuttosport, hanno confermato il forte ritorno di fiamma del Milan per Pierre-Emile Højbjerg. Il mediano danese, classe 1995, rappresenta l'identikit tattico ideale per completare la cerniera di centrocampo nel nuovo modulo 3-4-2-1 che ha in mente il tecnico portoghese Rúben Amorim per il nuovo corso rossonero. Højbjerg: l'asse con Rabiot e i numeri da stakanovista all'OM. Højbjerg vanta una carriera di altissimo livello a livello internazionale, avendo già indossato maglie prestigiose come quelle di Bayern Monaco, Southampton e Tottenham. Da un paio di stagioni è diventato il punto di forza imprescindibile del centrocampo dell' Olympique Marsiglia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan: ritorno di fiamma per Højbjerg, partner perfetto di Rabiot. Ma servono le cessioni

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