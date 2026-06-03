mateta con glasner ritorno di fiamma in casa milan

Il Milan sta considerando un ritorno di Jean-Philippe Mateta, il cui nome è stato riavvicinato in vista di un possibile trasferimento. La trattativa potrebbe concretizzarsi se l’attuale allenatore, in corsa per la panchina, dovesse esprimere la volontà di ingaggiare l’attaccante francese. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la trattativa resta aperta e dipende dalla richiesta dell’allenatore.

Il nome di Jean-Philippe Mateta torna di moda in casa Milan con l’attaccante francese che potrebbe arrivare a Milanello nel caso in cui Oliver Glasner (in pole per la panchina rossonera) dovesse chiedere il suo acquisto. Mateta (Ansa Foto) – calciomercato.it L’attaccante del Crystal Palace fu vicinissimo al Milan durante lo scorso calciomercato invernale con il francese che poi rimase in Inghilterra per via di un problema al ginocchio che fece saltare l’operazione. Tornato a pieno regime nel finale di stagione, il bomber del Crystal Palace ha aiutato i suoi compagni nella conquista della Conference League, primo trofeo internazionale del club, che ha portato la società ad ottenere la qualificazione alla prossima Europa League, competizione dove troverà il Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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