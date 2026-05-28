Il ritorno di Ralf Rangnick al Milan sembra essere più vicino, con il tecnico tedesco che avrebbe imposto alcune condizioni. Cardinale e Ibrahimovic sono volati in Austria, dove si sono incontrati con l'allenatore. La visita è avvenuta in un momento di trattative, ma i dettagli delle richieste di Rangnick non sono stati resi pubblici. La situazione resta in evoluzione e non ci sono conferme ufficiali sulla conclusione dell’accordo.

Dopo aver sfiorato l'approdo al Milan già nel 2020 prima dell'arrivo di Stefano Pioli, Ralf Ragnick è stato accostato nuovamente ai colori rossoneri. Come sappiamo, negli corsi giorni sembrerebbe essere stato un blitz da parte di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic a Vienna. Impegnato nella preparazione al Mondiale, Ibrahimovic e Cardinale hanno voluto incontrare di persona il CT dell'Austria per offrirgli quelle che saranno le chiavi dell'organigramma rossonero. L'incotro a Vienna, però, ha lasciato sensazioni positive da ambo le parti, ma il CT ha voluto fare 'delle richieste'. Ragnick ha voluto esporre le sue condizioni per lasciare la Nazionale subito dopo il Mondiale per poi, eventualmente, abbracciare quello che sarà il progetto del Milan come nuovo capo dell'area tecnica del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ritorno di fiamma per Ragnick: il tedesco detta le condizioni

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