Folarin Balogun ha annunciato che parlerà solo quando sarà il momento giusto, dopo aver detto di aver bisogno di tempo per capire quanto accaduto. In un messaggio, l’attaccante ha anche ricordato che un cartellino rosso comporta l’assenza dalla partita successiva. Nei giorni scorsi, Balogun è stato al centro dell’attenzione come il calciatore più discusso.

“Mi servirà tempo per capire davvero tutto quello che è successo. Quando sarà il momento giusto, riuscirò a parlare con maggiore lucidità”. Per un paio di giorni Folarin Balogun è stato l’attaccante più famoso del mondo. Più di Messi, più di Haaland, più di Kane. E non per il suo ottimo Mondiale (3 gol), ma per una decisione assurda della Fifa e di Infantino, su invito di Trump, di revocargli la squalifica e renderlo disponibile contro il Belgio dopo l’espulsione contro la Bosnia – Erzegovina. Una situazione gigante, diventata inevitabilmente anche politica, che ha travolto l’attaccante, tra i peggiori in campo nel match poi perso 1-4 dagli Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Parlerò con lucidità quando sarà il momento giusto. Se prendi un rosso, sai che salterai la partita seguente”: Balogun rompe il silenzio

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