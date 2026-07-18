Napoli addio più vicino | spunta un altro club di Premier League

Notizia in breve

Il portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic potrebbe lasciare il Napoli. Dopo l’Hull City, anche il Leeds United si è aggiunto alla corsa per il giocatore durante questa sessione di calciomercato estivo. La trattativa tra le parti non è ancora conclusa, ma il club inglese si è mostrato interessato al trasferimento. Non sono stati resi noti dettagli sull’accordo o sulla possibile formula del trasferimento.