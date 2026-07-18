Napoli addio più vicino | spunta un altro club di Premier League
Il portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic potrebbe lasciare il Napoli. Dopo l’Hull City, anche il Leeds United si è aggiunto alla corsa per il giocatore durante questa sessione di calciomercato estivo. La trattativa tra le parti non è ancora conclusa, ma il club inglese si è mostrato interessato al trasferimento. Non sono stati resi noti dettagli sull’accordo o sulla possibile formula del trasferimento.
Vanja Milinkovic-Savic lascia il Napoli: dopo l’Hull City, anche il Leeds United entra nella corsa al portiere serbo in questa sessione estiva di calciomercato. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Milinkovic-Savic e la Premier League: due club inglesi in pressing. Le pretendenti inglesi si moltiplicano intorno al numero uno azzurro. Il Leeds United si aggiunge all’Hull City nella lista dei club interessati a chiudere l’operazione, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. La squadra inglese potrebbe accelerare qualora non trovasse l’accordo con il Parma per Zion Suzuki, la sua prima scelta. Milinkovic-Savic rappresenta dunque un’alternativa concreta e già individuata dagli scout britannici. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
SCANDALO: LA EX PAZZA DEL MARANZA VUOLE LITIGARE CON LE RAGAZZE DELLO SNACK CLUB!
Notizie e thread social correlati
Un club di Premier League piomba su un calciatore del Napoli!Un club della Premier League ha manifestato interesse per il portiere del Napoli, protagonista delle ultime stagioni e vincitore di due scudetti con...
Leggi anche: Milan, l'addio di Estupiñán è vicino: cifre e dettagli della cessione in Premier League che genera plusvalenza
Argomenti più discussi: TRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: GARNACHO NEL MIRINO DELLA ROMA: XABI ALONSO CONFERMA L'ADDIO AL CHELSEA, I GIALLOROSSI CI PROVANO; Inter, Frattesi verso la cessione: il Napoli è in pole tra le pretendenti; Portiere Juventus, in lista anche un nome del Napoli corteggiato anche dalla Premier - CalcioNapoli24 | CN24; Milinkovic-Savic verso l'addio al Napoli: Falcone tra i candidati per sostituirlo.
Antonio #Vergara (23) vicino al rinnovo con il #Napoli, il giocatore è stato vicino all’addio con sondaggi da Premier League e #Como, adesso si tratta per il rinnovo, per il club resta un giocatore importante a lungo termine. #transfers #calciomercato x.com
Addio Milinkovic, il Napoli in trattativa con un club di Premier League! LA SQUADRA https://bit.ly/4prHtx6 facebook
Napoli, Meret verso l'addio: alla finestra la Premier League, ma anche due big italianeIl futuro di Alex Meret torna in discussione. Il portiere friulano, infatti, starebbe valutando con attenzione il proprio percorso professionale dopo una stagione caratterizzata dall'alternanza con ... tuttomercatoweb.com