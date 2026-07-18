Napoli addio più vicino | spunta un altro club di Premier League

Da spazionapoli.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic potrebbe lasciare il Napoli. Dopo l’Hull City, anche il Leeds United si è aggiunto alla corsa per il giocatore durante questa sessione di calciomercato estivo. La trattativa tra le parti non è ancora conclusa, ma il club inglese si è mostrato interessato al trasferimento. Non sono stati resi noti dettagli sull’accordo o sulla possibile formula del trasferimento.

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Vanja Milinkovic-Savic lascia il Napoli: dopo l’Hull City, anche il Leeds United entra nella corsa al portiere serbo in questa sessione estiva di calciomercato. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Milinkovic-Savic e la Premier League: due club inglesi in pressing. Le pretendenti inglesi si moltiplicano intorno al numero uno azzurro. Il Leeds United si aggiunge all’Hull City nella lista dei club interessati a chiudere l’operazione, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. La squadra inglese potrebbe accelerare qualora non trovasse l’accordo con il Parma per Zion Suzuki, la sua prima scelta. Milinkovic-Savic rappresenta dunque un’alternativa concreta e già individuata dagli scout britannici. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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