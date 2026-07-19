L'Ordine dei giocatori suggerisce che Leao dovrebbe lasciare il club, ma trovare una squadra disposta ad acquistarlo resta difficile. La nuova gestione tecnica, guidata da Ruben Amorim, ha preso in mano la squadra, mentre il mercato e le strategie tattiche continuano a essere oggetto di discussione. Restano molte incognite sul futuro dell’attaccante e sulle mosse che il club adotterà nei prossimi mesi.

La nuova era rossonera sotto al guida esperta di Ruben Amorim è iniziata, ma intorno al futuro del Milan ci sono ancora molti punti interrogativi, tra scommesse tattiche e nodi importanti di mercato. Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista Franco Ordine ha voluto analizzare l'impatto del tecnico portoghese in rossonero. Milan, Ordine: "Amorim si dovrà misurare con un calcio diverso". L'arrivo di Amorim al Milan porta con se delle grandissime aspettative, ma anche qualche punto di domanda legato alle sue precedenti esperienze. Ordine vede questo bivio della sua carriera come una grandissima opportunità di crescita professionale (e personale): > "Amorim si porta dietro da una parte l'idea del calcio dominante, dall'altra però anche l'ombra del fallimento allo United. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, Ordine: "Leao? Dovrebbe andare via, il problema è trovare chi lo prende"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Futuro Leao, Ordine: Dovrebbe andare via, il problema è trovare chi lo prende

Notizie e thread social correlati

Allegri: "Il problema non è Leao. Champions a rischio? Lo dicevo...". E Tare: "Milan in ritiro"Dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Atalanta, l'allenatore del Milan ha affermato che il problema non riguarda il giocatore Leao e ha commentato che...

Adani: “Il problema del Milan? Ha perso la guida di Maldini. Dovrebbe scucirsi lo stemma dalla maglia”Nel corso del programma televisivo 'La Nuova Domenica Sportiva' su Rai2, ex calciatore e opinionista ha commentato la sconfitta del Milan contro...

Temi più discussi: Ordine e la valutazione di Leao: Se il Milan riuscirà a prendere 60 milioni dalla sua cessione? Difficile; Milan, da Leao dipende il futuro: cosa filtra sul Chelsea e la richiesta di Amorim sul mercato; Ordine analizza: Amorim al Milan ha l'ombra del fallimento United, ma gli servirà. Leao? Dovrebbe andare via; L'ex Amelia sul futuro di Leao: Quello dello scorso anno non può essere di aiuto, il club potrebbe valutare la cessione.

Ordine analizza: Amorim al Milan ha l’ombra del fallimento United, ma gli servirà. Leao? Dovrebbe andare viaOrdine a ruota libera: Ramos preso come fece Berlusconi con Donadoni. Su Rafa faccio fatica a pensare a 60 milioni Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, Franco Ordine, noto giornalista ... msn.com

Futuro Leao, Ordine: Dovrebbe andare via, il problema è trovare chi lo prendeIntervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato così di Ruben Amorim e del suo impatto al Milan: Amorim si porta dietro da una parte l'idea d ... msn.com