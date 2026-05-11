Dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Atalanta, l'allenatore del Milan ha affermato che il problema non riguarda il giocatore Leao e ha commentato che la partecipazione in Champions League potrebbe essere a rischio. Nel frattempo, il direttore sportivo ha riferito che il club si è messo in ritiro e ha aggiunto che i tifosi meritano un'altra squadra. L'allenatore ha anche sottolineato un ritorno alla capacità di segnare gol.

Le parole del Milan sono da situazione di emergenza. Allegri e Tare vanno davanti alle telecamere con l’estintore: vogliono tranquillizzare, minimizzare, spostare l’attenzione sulla partita del weekend contro il Genoa. Qualche espressione però resta nella testa, soprattutto quella frase di Tare: “Magari andremo in ritiro qualche giorno prima del Genoa”. È normale, è logico, ma fa capire l’eccezionalità della crisi. Allegri sceglie un’analisi light della serata: “Una buona partita per 10 minuti, poi alla prima occasione abbiamo preso gol e ci siamo disuniti. Ho visto una buona reazione alla fine. Non è un problema di Leao e di nessun singolo, la priorità è la squadra.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Il problema non è Leao. Champions a rischio? Lo dicevo...". E Tare: "Milan in ritiro"

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