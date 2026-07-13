Milan si parte! I 26 convocati di Amorim per il raduno | le sorprese e gli esclusi del mercato

Da pianetamilan.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, 13 luglio 2026, si è svolto il raduno ufficiale del Milan presso il centro sportivo di Milanello, segnando l'inizio della stagione 2026-2027. I 26 giocatori convocati da Rúben Amorim sono arrivati per il primo allenamento mattutino, seguito da una sessione pomeridiana. Nel corso dell'evento sono state annunciate alcune sorprese e esclusioni rispetto alle rose precedenti, legate alle scelte di mercato.

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Oggi, lunedì 13 luglio 2026, segna ufficialmente l'alba della stagione 2026-2027 per il Milan di Rúben Amorim. Presso il centro sportivo di Milanello, i rossoneri si ritrovano per il tradizionale raduno mattutino a cui farà seguito la prima sessione di allenamento pomeridiana. Sarà, inevitabilmente, un inizio a ranghi ridotti: l'ombra dei Mondiali si fa sentire pesantemente sulla rosa, con molti big ancora a riposo o tuttora impegnati nelle fasi finali della kermesse iridata. Gli assenti: tra impegni mondiali e sirene di calciomercato. La lista dei giocatori che non varcheranno oggi i cancelli di Carnago è lunga e pesante. Per motivi legati... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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