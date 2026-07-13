Oggi, 13 luglio 2026, si è svolto il raduno ufficiale del Milan presso il centro sportivo di Milanello, segnando l'inizio della stagione 2026-2027. I 26 giocatori convocati da Rúben Amorim sono arrivati per il primo allenamento mattutino, seguito da una sessione pomeridiana. Nel corso dell'evento sono state annunciate alcune sorprese e esclusioni rispetto alle rose precedenti, legate alle scelte di mercato.

Oggi, lunedì 13 luglio 2026, segna ufficialmente l'alba della stagione 2026-2027 per il Milan di Rúben Amorim. Presso il centro sportivo di Milanello, i rossoneri si ritrovano per il tradizionale raduno mattutino a cui farà seguito la prima sessione di allenamento pomeridiana. Sarà, inevitabilmente, un inizio a ranghi ridotti: l'ombra dei Mondiali si fa sentire pesantemente sulla rosa, con molti big ancora a riposo o tuttora impegnati nelle fasi finali della kermesse iridata. Gli assenti: tra impegni mondiali e sirene di calciomercato. La lista dei giocatori che non varcheranno oggi i cancelli di Carnago è lunga e pesante. Per motivi legati... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, si parte! I 26 convocati di Amorim per il raduno: le sorprese e gli esclusi del mercato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I CONVOCATI di AMORIM: messaggio CHIAROPULISIC dubbioso GIMENEZ bloccato ACCORDO con il BVB

Notizie e thread social correlati

Milan, sorprese, giovani e non solo: ecco i convocati di Amorim per il radunoIl Milan ha annunciato i convocati per il primo giorno di raduno alla sede di Milanello, segnando l'inizio della preparazione per la stagione 2026/27.

Milan, le prime scelte di Amorim: ecco tutti i convocati per il raduno a MilanelloDomani inizia ufficialmente la nuova stagione del Milan con il raduno a Milanello, il primo sotto la guida del nuovo allenatore Ruben Amorim.

Temi più discussi: PARTE LA NUOVA STAGIONE DEL MILAN FEMMINILE; MERCATO | Per Belghali spunta anche il Milan. Si parte da 15 milioni; I gironi della prima fase. Juventus con Milan, Como Women e Como 1907; Roma con Fiorentina, Sassuolo e Ternana Women; Il nuovo Milan di Amorim, parte la Champions, il Tour e il sogno di Pogacar: tutto su Sportweek.

Milan, i prezzi degli abbonamenti tra la formula Classic e la novità Plus: si parte da 300 euro. Ecco il listino completo x.com

Milan, sarà rivoluzione a centrocampo: ecco chi parte e chi può restareBennacer verso il Qatar, Loftus-Cheek e Bondo fuori dal progetto. Amorim valuterà Jashari durante il precampionato ... affaritaliani.it

Il Milan si è persoDomenica sera, poco dopo l’inizio del secondo tempo di Milan-Atalanta, i tifosi della Curva Sud, quella in cui si riuniscono gli ultras del Milan, sono usciti dallo stadio di San Siro. L’Atalanta ... ilpost.it