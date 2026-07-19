Il Milan ha svolto una partita contro il Milan Futuro a Milanello, con la presenza di un osservatore. La sessione aveva l’obiettivo di valutare la condizione fisica delle squadre. La partita si è svolta sotto gli occhi di un dirigente, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi di mercato. La formazione ha testato la forma atletica e le capacità dei giocatori in vista di future scelte.

Il Milan è al lavoro a Milanello sotto gli occhi di Amorim: oggi è andata in scena una partita contro il Milan Futuro per testare e capire la forma fisica delle due rose rossonere ( qui i dettagli ). Dal mercato, l'allenatore portoghese si attende ancora dei colpi importanti in entrata, specialmente per quanto riguarda due ruoli: l'esterno di centrocampo e il trequartista. promowebapp L'annuncio di Carlo Pellegatti su Karetsas. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su YouTube del giovane talento K?nstantinos Karetsas, accostato più volte al club rossonero: > "Il Milan monitora con attenzione Karetsas. Non c'è ancora una trattativa in corso, ma è pronto per 'catturare' questo giocatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, Karetsas pista di mercato vera! Ecco la rivelazione del giornalista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato, Pellegatti: "Il Milan monitora con attenzione Karetsas. Pista vera"Il Milan sta seguendo con attenzione il talento greco Karetsas, considerandolo una pista concreta per il calciomercato.

Calciomercato Milan, si complica la pista Karetsas: su di lui il Borussia DortmundIl Borussia Dortmund si è inserito nella corsa per il trequartista desiderato dal Milan, complicando le trattative.

Temi più discussi: Il Milan resta sulle tracce di Karetsas ma è dura: il Dortmund in pressing sul Genk; Milan, un trequartista per Amorim: Alajbegovic e Karetsas nel mirino, ieri incontro per Atta. I dettagli; Come può cambiare la trequarti del Milan: Karetsas e Alajbegovic i talenti nel mirino, Nkunku e Pulisic centrali, Leao con la valigia, rientra Chukwueze, Cissé la possibile sorpresa; Moretto - Da Modric e Karetsas agli addii di Leao ed Estupuinan: il punto sul mercato del Milan.

FOCUS MN - Karetsas, il mancino che manda in tilt le difese: ecco perché il Milan ci vuole puntareIl Milan segue con convinzione Konstantinos Karetsas, talento che nel 3-4-2-1 di Amorim potrebbe calzarci a pennello ... milannews.it

Moretto fa il punto sul mercato del Milan: Estupiñán, Modri?, Karetsas e Leão. Estupiñán è a un passo dall'Aston Villa. Il giocatore ha già trovato l'accordo con il club inglese e Unai Emery sta spingendo per chiudere. Tra Milan e Aston Villa resta una lie x.com

Milan, contatti per Karetsas: pista viva, ma attenzione al Borussia DortmundRossoneri che continuano a seguire il talento classe 2007. msn.com