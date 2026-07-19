Milan e Juve fanno i conti | quanto vale l' Europa League e perché non va snobbata

Da gazzetta.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le due competizioni prevedono lo stesso numero di partite nella fase iniziale, con otto incontri ciascuna, e anche il percorso successivo è simile, con playoff per le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto.

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L’unico paragone che “regge” è quello sul numero delle partite: nella prima fase sono otto sia in Champions sia in Europa League. E pure il resto del cammino è analogo, con i playoff per chi arriva dal nono al ventiquattresimo posto. Per il resto la principale coppa europea e la sua sorella “minore” hanno poco altro in comune. Soprattutto dal punto di vista economico. In più partecipare all’Europa League vuol dire giocare di giovedì (non il martedì o il mercoledì come in Champions) ed essere “spremuti” in vista della successiva giornata di campionato. Un dato che fa riflettere e del quale il Milan e la Juventus dovranno tener conto. Non hanno mai partecipato insieme all’Europa League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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