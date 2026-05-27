Milan e Juventus sono impegnate nella corsa all’Europa League dopo aver fallito la qualificazione alla Champions League. La competizione europea rappresenta un obiettivo importante per entrambe le squadre, che cercano di mantenere una presenza internazionale e di ottenere un piazzamento che consenta loro di partecipare alle coppe europee la prossima stagione. La qualificazione alla competizione potrebbe influire anche sugli introiti derivanti dalla partecipazione e da eventuali avanzamenti nel torneo.

La mancata qualificazione alla massima competizione continentale rappresenta un verdetto amaro per Milan e Juventus, ma la prossima partecipazione alla fase a gironi di Europa League, prevista a partire dal mese di settembre, offre alle due big italiane un’importante occasione di riscatto sportivo e finanziario. Come analizzato in un approfondimento pubblicato da La Gazzetta dello Sport, il trofeo storicamente considerato meno prestigioso può trasformarsi in una risorsa strategica fondamentale per pianificare il futuro a lungo termine. Sebbene manchi ancora molto tempo all’esordio ufficiale nei gironi e la programmazione estiva debba ancora... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - La rincorsa all’Europa League per dimenticare la Champions: quanto vale la coppa per Milan e Juventus

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