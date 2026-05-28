Il Milan si è qualificato per l'Europa League dopo aver concluso il campionato al quinto posto. La partecipazione alla competizione europea garantisce un incasso, anche se inferiore rispetto alla Champions League. La cifra totale dipende da vari fattori, tra cui i risultati nelle partite e i premi distribuiti dalla UEFA. La quota complessiva sarà calcolata in base alle prestazioni e alle fasce di mercato delle partite disputate.

Il verdetto andato in scena una settimana fa circa a San Siro è stato il più amaro di tutti. La sconfitta in casa contro il Cagliari ha certificato il fallimento totale della stagione: il Milan, infatti, manca la qualificazione in Champions League e, il prossimo anno, sarà costretto a calcare i campi dell'Europa League di giovedì sera. Un quinto posto che ha fatto scattare un vero tsunami in casa rossonera. Il giorno dopo del match contro i rossoblù, Cardinale ha esonerato in blocco le figure più importanti della dirigenza, ma non solo: via Allegri, Tare, Furlani e Moncada. Oltre al danno sportivo, il piazzamento fuori dalle prime 4 posizioni comporta un danno economico dovuto ai ricavi commerciali e a tutti i diritti tv. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, quinto posto ed Europa League assicurata: ma quanto sarà l’incasso totale?

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JUVENTINI E LA FINALE DI EUROPA LEAGUE

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