Il Milan sta seguendo il centrocampista Hojbjerg, mentre l’Inter continua a monitorare il difensore Jones. La squadra nerazzurra cerca un sostituto per Denzel Dumfries e il direttore sportivo arriverà oggi in Germania per valutare le opzioni. Entrambe le società sono in fase di valutazione e non ci sono ancora annunci ufficiali su acquisti imminenti. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione alle prossime mosse di mercato.

Prosegue la fase di valutazione in casa Inter per arrivare all’esterno destro che dovrà prendere il posto di Denzel Dumfries. Oggi arriverà nel ritiro in Germania il ds Piero Ausilio. Settimana prossima potrebbe partire l’assalto a Djed Spence, esterno del Tottenham, ma ci sono altri nomi sotto la lente d’ingrandimento. Si aspettano novità anche sul fronte uscite. Pavard rischia di restare, visti i 5 milioni netti d’ingaggio e un mercato che non sembra “brulicare“ attorno alla sua figura. I nerazzurri vorrebbero piazzare anche Frattesi per far posto a Jones (valutato 40 milioni dal Liverpool nonostante abbia un solo anno di contratto), ma né il Nottingham Forest, né la Juventus hanno finora portato avanti una vera trattativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Milan e Inter, avanti piano. Rossoneri su Hojbjerg. Ausilio non molla Jones

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Milan - Inter , la Curva Sud fa tremare San Siro

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