L’Inter ha in programma un piano in tre mosse dopo aver perso Acerbi e Dumfries. Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, avrebbe già dato il via libera al trasferimento in nerazzurro per la prossima stagione. Mentre l’Inter attende una risposta definitiva, il Liverpool non ha ancora abbandonato l’idea di trattenerlo. La trattativa è in corso, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La società sta valutando le prossime mosse in vista del mercato estivo.

C’è un giocatore che ha già detto sì all’ Inter, e non è un dettaglio da poco in un’estate di mercato dove le certezze scarseggiano: è Curtis Jones, centrocampista inglese del Liverpool, che secondo quanto emerso negli ultimi mesi avrebbe dato il proprio via libera al trasferimento in nerazzurro a partire dalla prossima stagione. Un’apertura importante, che però da sola non basta a sbloccare l’operazione: sul tavolo resta infatti una distanza economica tutt’altro che marginale tra Milano e Liverpool. Jones ha detto sì, ma il Liverpool blocca tutto. I Reds, fin dall’inizio dei contatti, non si sono mai spostati dalla richiesta di 40 milioni di euro bonus compresi, una cifra che il club inglese considera non negoziabile per un calciatore ancora nel pieno della propria maturazione tecnica. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter, il piano in tre mosse dopo gli addii di Acerbi e Dumfries: Jones aspetta, ma il Liverpool non molla

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