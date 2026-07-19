Milan clamoroso scenario Rashford | dal Manchester United l' erede di Leão per Amorim

Il Milan sta valutando l'acquisto di Marcus Rashford dal Manchester United, con l'obiettivo di sostituire Leão per Amorim. La dirigenza rossonera ha iniziato a seguire attentamente il calciatore, considerato una delle stelle del calcio internazionale. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le trattative potrebbero entrare in una fase più concreta nelle prossime settimane. La possibile operazione rappresenterebbe un importante intervento nel mercato estivo del club.

Il calciomercato estivo del Milan potrebbe presto regalare un clamoroso colpo di scena sull'asse Milano-Manchester. I fari della dirigenza di Via Aldo Rossi si sono accesi con decisione su una vera e propria stella del calcio internazionale: Marcus Rashford. L'attaccante classe 1997, di proprietà del Manchester United, è rientrato alla base dopo l'esperienza in prestito al Barcellona, a causa del mancato versamento dei 30 milioni di euro necessari per il suo riscatto da parte del club blaugrana. Una situazione di momentaneo stallo che ha attirato l'interesse del Diavolo, pronto a cogliere l'opportunità di mercato. Rashford, per... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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