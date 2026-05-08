Il Milan potrebbe presto perdere uno dei suoi giocatori più importanti, il portoghese. Secondo alcune fonti, il club sta valutando di cedere l’attaccante anche se la squadra dovesse qualificarsi alla prossima Champions League. Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci di un interesse da parte del Manchester United, che avrebbe anche proposto uno scambio clamoroso. La situazione resta ancora da definire, ma il futuro del giocatore sembra ormai lontano dal club.

Il Milan è pronto a disfarsi di Leao anche in caso di qualificazione alla prossima Champions. Ormai i rossoneri giocano a carte scoperte col portoghese, in realtà spesso usato come capro espiatorio non solo dai tifosi milanisti. Ma quanto vale il numero 10? Le cifre attuali sono ovviamente lontane anni luce da quella della clausola, 175 milioni. Siamo nell’ordine dei 40, 50 milioni al massimo. Complice il rendimento pure di questa stagione, Leao non ha grande mercato a livello internazionale. Qualcosa, o meglio qualcuno potrebbe però muoversi dalla Premier League oltre che dall’Arabia. Con Premier ci riferiamo nello specifico al Manchester United, il quale proprio in Inghilterra è dato come il principale club interessato al cartellino del classe ’99 di Almada.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il Milan scarica Leao: tentativo Manchester United, idea scambio clamoroso

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