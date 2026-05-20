Milan clamoroso dall’Inghilterra | il Manchester United vuole Leão e offre 50 milioni più una stella

Il Manchester United ha avanzato un’offerta ufficiale per il calciatore del Milan Rafael Leão, proponendo 50 milioni di euro. Oltre alla somma, i Red Devils offrono anche uno tra Joshua Zirkzee e Marcus Rashford in cambio del portoghese. La trattativa si sta sviluppando tra le società, mentre il club inglese fa pressioni per portare avanti l’operazione. La proposta è stata comunicata recentemente e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il futuro a lungo termine di Rafael Leão al Milan potrebbe legarsi a un clamoroso effetto domino di mercato sull'asse Italia-Inghilterra. Secondo quanto rivelato da un'indiscrezione esclusiva lanciata dal portale britannico CaughtOffSide, il Manchester United si sarebbe inserito con forza nella corsa all'esterno offensivo portoghese in vista della sessione estiva di calciomercato. Il club di Old Trafford punta a regalarsi un colpo da novanta per il proprio reparto offensivo. Per aggirare l'ostacolo economico rappresentato dalla clausola risolutoria del portoghese, la dirigenza inglese avrebbe già studiato una strategia basata su un importante conguaglio economico e l'inserimento di una contropartita tecnica di primissimo piano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, clamoroso dall’Inghilterra: il Manchester United vuole Leão e offre 50 milioni più una stella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il primo giorno a Milanello Milan-Manchester United e la finale di Champions Sullo stesso argomento Il Milan scarica Leao: tentativo Manchester United, idea scambio clamorosoIl Milan è pronto a disfarsi di Leao anche in caso di qualificazione alla prossima Champions. Tifosi del Milan in ansia per Pulisic, il Manchester United vuole riportarlo in InghilterraChristian Pulisic è finito nel mirino del Manchester United in vista della prossima stagione con lo statunitense che piace alla formazione inglese,... Il Milan scarica Leao: tentativo Manchester United, idea scambio clamorosoIl Milan è pronto a disfarsi di Leao anche in caso di qualificazione alla prossima Champions. Ormai i rossoneri giocano a carte scoperte col portoghese, in realtà spesso usato come capro espiatorio ... calciomercato.it Dall'Inghilterra: lo United è pronto a fare un'offerta per TonaliSandro Tonali potrebbe davvero lasciare il Newcastle il prossimo giugno. L'ex Milan riferiscono dall'Inghilterra, è il principale obiettivo del Manchester United che lo hanno messo in cima ai loro ... sportmediaset.mediaset.it