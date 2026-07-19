Il Milan ha annunciato ieri la cessione definitiva di Maximilian Ibrahimovi, il figlio di Zlatan Ibrahimovi. L’attaccante ha lasciato il club e ritorna in Olanda. La società ha concluso l’operazione senza specificare i dettagli economici. Ibrahimovi aveva già lasciato il settore giovanile del Milan lo scorso anno. Ora si trasferisce in un club olandese per proseguire la sua carriera.

Nella giornata di ieri il Milan ha finalizzato e annunciato ufficialmente una nuova operazione in uscita a titolo definitivo. Ha salutato la maglia rossonera il giovane attaccante svedese Maximilian Ibrahimovi?, talento classe 2006 e figlio di Zlatan, indimenticato ex centravanti milanista e attuale Senior Advisor di RedBird per il club di Via Aldo Rossi. Ibrahimovi? all'AZ Alkmaar: il comunicato dei due club. Ibrahimovi? junior è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell' AZ Alkmaar. Il ragazzo inizierà la sua avventura in Olanda partendo dallo Jong AZ, la seconda squadra del club che milita nella seconda divisione olandese, non appena avrà superato un problema fisico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, addio ufficiale a Maximilian Ibrahimovi?: il figlio di Zlatan ritorna in Olanda

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COMPLETA LULTIMA FORMAZIONE DI IBRAHIMOVIC CON IL MILAN

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