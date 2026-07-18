Il giovane attaccante classe 2006 ha firmato un contratto con l’AZ Alkmaar, lasciando ufficialmente il Milan. Dopo un prestito senza successo all’Ajax nella seconda metà dell’ultima stagione, il calciatore è tornato alla base e ora si trasferisce in Olanda per proseguire la carriera. La separazione tra il giocatore e il club milanese è definitiva.

Le strade di Maximilian Ibrahimovi? e del Milan si separano in maniera definitiva. Il giovane attaccante classe 2006, rientrato alla base in estate dopo l'infruttuoso prestito all'Ajax nella seconda metà dell'ultima stagione, ha lasciato ufficialmente il club rossonero per legarsi a un'altra storica compagine del calcio olandese: l' AZ Alkmaar. A dare l'ufficialità all'operazione è stato lo stesso club biancorosso attraverso una nota formale distribuita ai media, seguito poi dal comunicato ufficiale del Diavolo. Ibrahimovi? junior, che attualmente è ancora alle prese con il percorso di recupero da un problema di natura fisica, si unirà ai nuovi compagni dello 'Jong AZ Alkmaar' (la Seconda Squadra del club che milita nella serie cadetta olandese) non appena avrà ricevuto il semaforo verde dai medici sul piano fisico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, addio ufficiale per Ibrahimovi?: c’è la firma! Lascia i rossoneri e torna in Olanda

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