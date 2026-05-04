Sul fronte del mercato della Juventus, si fanno strada i primi contatti con il centrocampista ex Milan, Reijnders. La società ha avviato trattative per valutare un possibile trasferimento. La trattativa è in fase iniziale e non sono stati ancora definiti dettagli o condizioni ufficiali. La situazione rimane da seguire attentamente nelle prossime settimane.

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© Calcionews24.com - Mercato Juve, pazza idea Reijnders per il centrocampo: primi contatti per l’ex Milan!

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