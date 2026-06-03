Milan l’ostracismo di Ibrahimovi? verso Rangnick si spiega anche con la ‘pazza idea’ Kirovski

Zlatan Ibrahimovic avrebbe mostrato ostilità verso il nuovo organigramma del Milan, coinvolgendo anche il manager Rangnick. La tensione tra i due si lega a una decisione presa dall’azienda di investimenti RedBird, che ha proposto una ‘pazza idea’ riguardo alla posizione di direttore. La questione sembra avere ripercussioni sulla gestione del club, con Ibrahimovic che avrebbe espresso riserve sulla direzione scelta. La situazione ha generato discussioni interne tra i membri del team.

In questi giorni cruciali, Gerry Cardinale (managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan) sta conducendo in prima persona, insieme ai suoi uomini di fiducia Massimo Calvelli (amministratore delegato facente funzione) e Zlatan Ibrahimovic (Senior Advisor), le trattative per ridisegnare l'organigramma del Diavolo. L'obiettivo è individuare contemporaneamente il nuovo direttore tecnico, il nuovo direttore sportivo e la nuova guida della panchina. L'idea principale della proprietà, fortemente supportata dall'asse Cardinale-Calvelli, resta quella di affidare il ruolo di DT a Ralf Rangnick. Una linea societaria... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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