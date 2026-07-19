Meteo sta per arrivare la svolta | ecco quando crollano le temperature

Le temperature in Italia stanno per scendere dopo giorni di caldo intenso e afa. La svolta climatica interesserà inizialmente alcune aree, per poi coinvolgere progressivamente tutta la penisola. La fase di calo delle temperature è prevista in tempi brevi, segnando la fine di un periodo caratterizzato da valori sopra la media. Non sono stati specificati i dati esatti o le date precise del cambiamento.

Il caldo non ha ancora mollato la presa, ma la sua lunga corsa verso temperature estreme sembra ormai arrivata al punto di svolta. Dopo giorni segnati da afa e valori sopra la media, l’Italia si prepara a un cambiamento deciso che interesserà prima alcune zone e poi progressivamente tutta la Penisola. Caldo africano, il picco dell’ondata rovente al Centro-Sud. La giornata di domenica 19 luglio 2026 rappresenta il momento più critico di questa fase dominata dall’ anticiclone africano. Il Ministero della Salute ha diramato il bollino rosso per diverse città italiane: tra queste Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Buongiorno amisci l’anticiclone si sta forse stancando di noi e dopo una mattinata di sole in tutta Italia dal pomeriggio dovrebbero arrivare le prima piogge al nord. Temperature comunque sopra la media ma con umidità crescente . Un caffè vi acco x.com

[OC] Ho creato una mappa di quanto sia stato facile per le diverse squadre arrivare ai quarti di finale della Coppa del Mondo reddit

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