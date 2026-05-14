Una massa d’aria artica proveniente dal Nord Europa sta portando un calo delle temperature e la neve in alcune zone. Le neve è prevista in determinate aree montane e nelle regioni settentrionali, con un abbassamento delle temperature che interesserà anche le zone pianeggianti. L’arrivo di questa massa d’aria si verifica in vista di un cambiamento meteorologico che coinvolgerà diverse aree nelle prossime ore e giorni.

Una massa d’aria artica in discesa dal Nord Europa sta per cambiare radicalmente il volto di questo maggio. Dopo giornate dal sapore quasi estivo, l’Italia si prepara infatti a vivere una fase di maltempo intensa e anomala, con piogge diffuse, temporali violenti, vento forte e soprattutto un brusco crollo delle temperature. Ma il dettaglio che più colpisce riguarda le montagne: tra Alpi e Appennino tornerà infatti la neve, anche a quote decisamente insolite per la seconda metà di maggio. Secondo gli esperti di 3B Meteo, il peggioramento entrerà nel vivo tra venerdì e sabato, quando l’affondo freddo raggiungerà il Mediterraneo alimentando fenomeni localmente intensi.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Meteo, torna la neve e crollano le temperature: ecco dove e quando

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Meteo: freddo e neve in arrivo, cerchiamo di capire dove e quando.

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