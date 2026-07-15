Meteo il caldo ha le ore contate | quando crollano le temperature

Le temperature elevate che hanno caratterizzato le ultime settimane in Italia stanno per diminuire. Le città sono state colpite da un’ondata di caldo intenso, con valori che in alcune aree hanno superato i 40 gradi. Tuttavia, le previsioni indicano un calo delle temperature nelle prossime ore, portando un miglioramento delle condizioni climatiche. La fase di caldo estremo si sta avviando alla conclusione, con il clima che si farà più fresco nel breve termine.

L’Italia sta vivendo una delle fasi più roventi dell’estate, con città soffocate dall’afa e temperature che in alcune zone supereranno i 40 gradi. Ma questa nuova ondata di calore non durerà ancora a lungo. Dopo il picco previsto nei prossimi giorni, le condizioni meteo sono destinate a cambiare grazie all’arrivo di correnti più fresche dal Nord Europa, che porteranno un sensibile calo delle temperature e il ritorno dei temporali. Il caldo raggiunge il suo picco. La terza ondata di calore del 2026 continua a interessare gran parte della penisola, alimentata dall’anticiclone africano che domina il Mediterraneo. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, il momento più critico sarà quello di giovedì 16 luglio, quando il numero delle città con bollino rosso aumenterà sensibilmente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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APPROFONDIMENTO CROLLO TERMICO: Il caldo africano ha le ore contate!

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