meteo le previsioni in campania per domenica 19 luglio 2026

Per domenica 19 luglio 2026, il tempo in Campania si prevede soleggiato in tutta la regione. A Avellino il cielo sarà sereno per l’intera giornata, senza nuvole o piogge previste. Le condizioni meteo sono stabili e caratterizzate da temperature elevate, tipiche del periodo estivo. Non sono attese variazioni significative nel corso della giornata, con condizioni di bel tempo che si manterranno anche in altre zone della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 19 luglio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4663m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4655m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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