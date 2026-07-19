Secondo alcune fonti, Leo Messi sarebbe già stato assegnato il Pallone d’Oro del Mondiale, indipendentemente dall’esito della finale. L’attaccante argentino ha ancora una partita da giocare, quella che potrebbe consegnare alla sua nazionale una quarta stella e il secondo titolo mondiale consecutivo. La decisione sembra essere stata presa prima della conclusione del torneo.

Leo Messi avrebbe già vinto il Pallone d’Oro del Mondiale. L’argentino ha ancora una gara da disputare, la più importante perché può regalare la quarta stella all’Argentina, il secondo mondiale consecutivo. Eppure il numero 10, stando a quanto riporta sui social “The Touchline”, avrebbe già in tasca il premio. “ Il comitato tecnico della FIFA si è riunito venerdì per discutere dei premi assegnati dopo la finale della Coppa del Mondo. È già stato deciso: Leo Messi ha vinto il premio del Pallone d’Oro, indipendentemente da ciò che accadrà in finale “.?????????: The FIFA technical committee met up on Friday to discuss the awards handed out after the World Cup final. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - “Messi vincerà il Pallone d’Oro dei Mondiali”: decisione già presa a prescindere dalla finale

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MESSI sta VINCENDO questo Mondiale CAMMINANDO

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