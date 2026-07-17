Messi Yamal Kane e | chi vincerà il Pallone d' oro? Tutti gli scenari

Notizia in breve

Nella corsa al prossimo Pallone d'oro si sono intrecciate le prestazioni di Messi, Yamal e Kane. La finale del Mondiale potrebbe influenzare le scelte, ma ancora non ci sono decisioni ufficiali. Si stanno valutando i risultati delle ultime partite e le prestazioni individuali dei candidati. L'assegnazione del premio dipenderà anche da eventuali riconoscimenti ottenuti durante la competizione. La cerimonia si avrà nelle prossime settimane.