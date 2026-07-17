Messi Yamal Kane e | chi vincerà il Pallone d' oro? Tutti gli scenari

Da video.gazzetta.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella corsa al prossimo Pallone d'oro si sono intrecciate le prestazioni di Messi, Yamal e Kane. La finale del Mondiale potrebbe influenzare le scelte, ma ancora non ci sono decisioni ufficiali. Si stanno valutando i risultati delle ultime partite e le prestazioni individuali dei candidati. L'assegnazione del premio dipenderà anche da eventuali riconoscimenti ottenuti durante la competizione. La cerimonia si avrà nelle prossime settimane.

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Chi vincerà il prossimo Pallone d'oro? E quanto inciderà la finale del Mondiale nella corsa al trofeo? Nell'ultima puntata della Tripletta - guarda qui l'episodio completo - abbiamo analizzato tutti gli scenari all'orizzonte. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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MESSI, LAMINE YAMAL, BAD BUNNY and TIMOTHÉE CHALAMET in one AD — Adidas JUST WON the WORLD CUP

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