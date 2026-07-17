Messi Yamal Kane e | chi vincerà il Pallone d' oro? Tutti gli scenari
Nella corsa al prossimo Pallone d'oro si sono intrecciate le prestazioni di Messi, Yamal e Kane. La finale del Mondiale potrebbe influenzare le scelte, ma ancora non ci sono decisioni ufficiali. Si stanno valutando i risultati delle ultime partite e le prestazioni individuali dei candidati. L'assegnazione del premio dipenderà anche da eventuali riconoscimenti ottenuti durante la competizione. La cerimonia si avrà nelle prossime settimane.
Chi vincerà il prossimo Pallone d'oro? E quanto inciderà la finale del Mondiale nella corsa al trofeo? Nell'ultima puntata della Tripletta - guarda qui l'episodio completo - abbiamo analizzato tutti gli scenari all'orizzonte. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
MESSI, LAMINE YAMAL, BAD BUNNY and TIMOTHÉE CHALAMET in one AD — Adidas JUST WON the WORLD CUP
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Kane vincitore del Pallone d’oro sarebbe una favola più affascinante di Yamal e OliseIl prossimo Mondiale attirerà molte attenzioni su chi potrebbe ottenere il Pallone d’oro 2026.
Corsa alla Scarpa d’Oro della Coppa del Mondo: con Messi, Mbappe, Haaland e Kane tutti licenziati, chi finirà come capocannoniere?Nella Coppa del Mondo appena conclusa, tutte le grandi star del calcio sono state eliminate.
Temi più discussi: Messi contro Yamal: dal bagnetto alla finale dei Mondiali; Messi contro Kane e Mbappé contro Yamal: ne resteranno due; La storia dietro la foto di Messi con Yamal da bambino: La famiglia di Lamine vinse il casting, è un disegno degli dei; Il ranking stavolta non mente: perché le semifinali del Mondiale sono il meglio che c'è.
Abbiamo passato un mese, anzi cinque settimane, a raccontare il Mondiale dei fuoriclasse, dei campioni, di Messi, di Mbappé, di Kane, di Bellingham, di Lamine Yamal, della sua attesa, di Haaland, anche di Vinicius fino a certo punto. E poi cosa succede? Su facebook
Comunque degli ultimi mondiali questo è quello in cui mi sembra che tutte le principali stelle stiano performando tanto (Mbappe, Haaland, Messi, Kane, Bellingham, Olise) Unici forse non entusiasmanti Yamal e Vinicius (che comunque non hanno fatto male). x.com
Messi fa il bagnetto a Yamal: la storia di una foto commovente e premonitriceAlla vigilia della finale Mondiali di calcio fa un certo effetto vedere lo scatto che ritrae il fuoriclasse argentino e il talento spagnolo uniti da un gesto di cura fra i più potenti ... famigliacristiana.it
Pagina 1 | Messi e il battesimo a Yamal: lo scatto raccontato dal fotografo in esclusiva per TuttosportCerte immagini sembrano destinate a diventare leggenda. Nel 2007 Lionel Messi teneva tra le braccia un neonato durante un servizio fotografico organizzato dal Barcellona per l'Unicef. Quel bambino era ... tuttosport.com