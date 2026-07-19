Messi o Mbappé chi vince la Scarpa d' Oro se la Pulce fa doppietta? Il regolamento
Se Messi segna una doppietta, potrebbe conquistare la Scarpa d'Oro. La classifica marcatori del Mondiale vede Mbappé a 10 gol, due in più rispetto a Messi. Il regolamento premia il calciatore con più reti, in caso di parità si considera il numero di assist. Se Messi segna due reti e Mbappé nessuna, Messi supererebbe Mbappé nella classifica. La decisione dipende dai gol segnati nelle partite rimanenti.
Con la doppietta di ieri sera Kylian Mbappé è salito a quota 10 nella classifica marcatori del Mondiale staccando Lionel Messi di due lunghezze, ma cosa succede se stasera la Pulce fa doppietta? Chi vince la Scarpa d'Oro? A partire dal 2006, la Fifa ha abolito il premio ex aequo quindi può esserci un unico vincitore per la classifica marcatori. Con due gol in finale Leo raggiungerebbe Mbappé, quindi a parità di gol il primo criterio da prendere in considerazione sarebbe quello degli assist (qui al momento i due sono pari, 4 a testa) e se anche il numero di assist fosse uguale, allora per il secondo criterio verrebbe premiato il giocatore che ha disputato meno minuti di gioco. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Messi vs Mbappé World Cup Repeat
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