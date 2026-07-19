Con la doppietta di ieri sera Kylian Mbappé è salito a quota 10 nella classifica marcatori del Mondiale staccando Lionel Messi di due lunghezze, ma cosa succede se stasera la Pulce fa doppietta? Chi vince la Scarpa d'Oro? A partire dal 2006, la Fifa ha abolito il premio ex aequo quindi può esserci un unico vincitore per la classifica marcatori. Con due gol in finale Leo raggiungerebbe Mbappé, quindi a parità di gol il primo criterio da prendere in considerazione sarebbe quello degli assist (qui al momento i due sono pari, 4 a testa) e se anche il numero di assist fosse uguale, allora per il secondo criterio verrebbe premiato il giocatore che ha disputato meno minuti di gioco. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Messi o Mbappé, chi vince la Scarpa d'Oro se la Pulce fa doppietta? Il regolamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Messi vs Mbappé World Cup Repeat

Notizie e thread social correlati

Corsa alla Scarpa d’Oro della Coppa del Mondo: con Messi, Mbappe, Haaland e Kane tutti licenziati, chi finirà come capocannoniere?Nella Coppa del Mondo appena conclusa, tutte le grandi star del calcio sono state eliminate.

Mbappé a caccia di gol nella finalina per consolarsi con la Scarpa d'oro. Aspettando MessiKylian Mbappé punta alla Scarpa d’oro nella partita di consolazione dopo aver perso la finale.

Temi più discussi: Messi e Mbappé con gli stessi goal: chi vince la Scarpa d'Oro dei Mondiali? Il regolamento; Messi e Mbappé hanno lo stesso numero di gol ai Mondiali, ma Leo è il capocannoniere unico: decide la FIFA; Messi e Mbappé, pari gol al Mondiale 2026: chi vince la Scarpa d’Oro? Ecco cosa dice il regolamento; Da Mbappé a Messi, i giocatori con più gol e assist ai Mondiali.

PIU GOL SEGNATI NELLA STORIA DEI MONDIALI Da questa sera c'è un nuovo leader. Si arriverà al 2030 così o domani sera si riscrive ancora la storia? 1 - Kylian Mbappé 22 2 - Lionel Messi 21 3 - Miroslav Klose 16 4 - Ronaldo 15 5 - Gerd x.com

Anche se non vincono contro la Spagna, comunque Messi è riuscito ad arrivare alla finale del mondiale a 39 anni ed è stato un pezzo chiave per la sua nazionale. Semplicemente il GOAT reddit

Mondiali 2026: Mbappé supera Klose, Messi insegue la Scarpa d'OroKylian Mbappé ha raggiunto quota 22 gol in Coppa del Mondo, superando il record di Miroslav Klose. Lionel Messi è a pari merito con 8 reti. Scopri chi potrebbe aggiudicarsi la Scarpa d'Oro. notizie.it

Mondiale 2026, Mbappé vola a quota 10 gol: Messi chiamato all’impresa. Ecco chi vince la Scarpa d’Oro in caso di paritàLa corsa alla Scarpa d’Oro e al titolo di capocannoniere del Mondiale 2026 è arrivata all’ultimo atto. Kylian Mbappé ... msn.com