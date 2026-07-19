Messi o Mbappé chi vince la Scarpa d' Oro se la Pulce fa doppietta? Il regolamento

Da sportmediaset.mediaset.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Se Messi segna una doppietta, potrebbe conquistare la Scarpa d'Oro. La classifica marcatori del Mondiale vede Mbappé a 10 gol, due in più rispetto a Messi. Il regolamento premia il calciatore con più reti, in caso di parità si considera il numero di assist. Se Messi segna due reti e Mbappé nessuna, Messi supererebbe Mbappé nella classifica. La decisione dipende dai gol segnati nelle partite rimanenti.

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Con la doppietta di ieri sera Kylian Mbappé è salito a quota 10 nella classifica marcatori del Mondiale staccando Lionel Messi di due lunghezze, ma cosa succede se stasera la Pulce fa doppietta? Chi vince la Scarpa d'Oro? A partire dal 2006, la Fifa ha abolito il premio ex aequo quindi può esserci un unico vincitore per la classifica marcatori. Con due gol in finale Leo raggiungerebbe Mbappé, quindi a parità di gol il primo criterio da prendere in considerazione sarebbe quello degli assist (qui al momento i due sono pari, 4 a testa) e se anche il numero di assist fosse uguale, allora per il secondo criterio verrebbe premiato il giocatore che ha disputato meno minuti di gioco. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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