Finalina è un diminutivo e rende già l’idea del significato di una partita che i giocatori coinvolti eviterebbero di disputare. Troppo grande la delusione per non essersi meritati l’appuntamento più prestigioso. In testa, ormai, c’è solo il mare, la vacanza, la voglia di staccare per superare la delusione di un obiettivo mancato proprio quando sembrava vicino. A Miami la sfida per il terzo posto tra Francia e Inghilterra mette a confronto due deluse del Mondiale, anche se il cammino precedente alle sconfitte con Spagna e Argentina non va dimenticato. La squadra di Deschamps era la grande favorita e aveva impressionato per la qualità del gioco; quella di Tuchel avrebbe voluto riportare in patria il titolo mondiale che manca dal 1966. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mbappé a caccia di gol nella finalina per consolarsi con la Scarpa d'oro. Aspettando Messi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kylian Mbappe eguaglia Lionel Messi nella classifica della Scarpa d’Oro della Coppa del Mondo: “Tutti parlano e anch’io guardo la TV”Kylian Mbappe ha raggiunto Lionel Messi nella classifica della Scarpa d’Oro della Coppa del Mondo 2026.

Corsa alla Scarpa d’Oro della Coppa del Mondo: con Messi, Mbappe, Haaland e Kane tutti licenziati, chi finirà come capocannoniere?Nella Coppa del Mondo appena conclusa, tutte le grandi star del calcio sono state eliminate.

Argomenti più discussi: Dove vedere la Spagna ai Mondiali 2026: partite, rosa, formazione e pronostico; Francia-Marocco per i tifosi Rabat apre lo stadio della Coppa d' Africa.

Mbappé a caccia di gol nella finalina per consolarsi con la Scarpa d'oro. Aspettando MessiEntrambi sono a 8 reti in questo Mondiale, Leo in vantaggio per un assist in più. Kylian cercherà di incrementare il bottino contro l'Inghilterra, e di superare il rivale anche nella classifica di tut ... gazzetta.it

Vieira — Il Ferocissimo Distributore reddit

Mbappé a caccia di altri record: la Francia dei fantastici 4 continua a sognareL’asso del Real ha già segnato 10 reti nelle gare ad eliminazione diretta, superando Ronaldo a 8. Va all’assalto del Paraguay: Ci divertiamo come bambini ... msn.com