Nella Coppa del Mondo appena conclusa, tutte le grandi star del calcio sono state eliminate. Messi, Mbappé, Haaland e Kane non sono più in corsa, lasciando il titolo di capocannoniere aperto. La competizione ha visto una serie di risultati sorprendenti, con molti giocatori meno noti che si sono distinti come principali realizzatori. La gara per la Scarpa d’Oro si prospetta molto serrata, senza un favorito evidente.

2026-07-08 22:46:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. È stata una Coppa del Mondo in cui si sono esibite le più grandi stelle del calcio e il risultato è una delle gare della Scarpa d’Oro più competitive della storia. Lionel Messi è in testa con i suoi otto gol alla veneranda età di 39 anni, ma anche Kylian Mbappe ed Erling Haaland sono in fiamme e si avvicinano a sette, con anche Harry Kane in corsa con sei. E con Argentina, Francia, Norvegia e Inghilterra ancora in corsa mentre si raggiunge la fase dei quarti di finale, la corsa per finire il torneo come capocannoniere non farà altro che surriscaldarsi, e anche gli stessi giocatori ne parleranno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corsa alla Scarpa d’Oro della Coppa del Mondo: con Messi, Mbappe, Haaland e Kane tutti licenziati, chi finirà come capocannoniere?

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