Lionel Messi ha definito “pazzo” l’incontro con il giovane talento spagnolo durante la finale della Coppa del Mondo. La partita si è svolta domenica, pochi giorni dopo uno scatto fotografico in cui il campione argentino aveva posato insieme alla stella spagnola da bambino. La scena ha fatto il giro del web, attirando l’attenzione dei fan e dei media.

2026-07-18 17:56:00 Il web non parla d’altro: Lionel Messi ha descritto come “folle” il fatto di affrontare Lamine Yamal nella finale della Coppa del Mondo di domenica dopo aver posato per una foto con la stella spagnola da bambino. L’immagine iconica, scattata nel 2007, mostra un Messi di 20 anni che tiene in braccio Yamal di cinque mesi durante un servizio fotografico di beneficenza a Barcellona dopo che i genitori dell’esterno hanno vinto un premio della lotteria. Parlando durante un evento della Coppa del Mondo a New York, Messi ha riflettuto sulla straordinaria storia. “Quella foto è incredibile”, ha detto. “Il fatto che giochiamo entrambi la Coppa del Mondo adesso è pazzesco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Messi ammette che l’incontro della Coppa del Mondo con Yamal è “pazzo” dopo l’iconico servizio fotografico

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