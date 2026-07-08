I quarti di finale della Coppa del Mondo 2026 inizieranno domani sera, con le squadre che puntano a raggiungere le semifinali. Tra i giocatori più attesi ci sono Mbappé, Messi, Yamal e Haaland, che sperano di condurre le proprie nazionali oltre il turno. La competizione si avvicina alle fasi decisive, con le partite in programma nelle prossime ore. Le squadre si preparano per affrontare gli incontri che decreteranno le semifinaliste.

2026-07-08 15:06:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La Coppa del Mondo sta raggiungendo un magnifico crescendo con i quarti di finale che inizieranno domani sera. Questa è la conclusione del più grande spettacolo dello sport con quattro appetitosi incontri da aspettarsi. Sono ancora coinvolti i campioni d’Europa, Sud America e Africa, insieme alla favorita Francia e all’Inghilterra. Qui diamo uno sguardo alle quattro partite e offriamo i nostri pronostici. GIOVEDI 9 LUGLIO. Francia-Marocco (ore 21) Che modo di iniziare con una ripetizione della semifinale del 2022 in Qatar. La Francia vinse 2-0 in quell’occasione ma il Marocco, che era diventata la prima squadra africana a raggiungere le semifinali, diede il massimo per gran parte della serata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Coppa del Mondo 2026: pronostici sui quarti di finale con Mbappe, Messi, Yamal e Haaland che sperano di portare le loro squadre alle semifinali

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PRONOSTICO COPPA DEL MONDO 2026 PARTITA PER PARTITA, CHI VINCERÀ QUANTE NE PRENDEREMO

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