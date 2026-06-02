Harry Kane ha dichiarato che una vittoria dell’Inghilterra alla Coppa del Mondo potrebbe aumentare le sue possibilità di vincere il Pallone d’Oro.

2026-06-02 16:32:00 Ecco quanto riportato poco fa: Harry Kane ha messo gli occhi sul Pallone d’Oro, dicendo che crede che potrebbe essere tra i favoriti se guidasse l’Inghilterra al successo della Coppa del Mondo quest’estate. Il capitano dell’Inghilterra arriva al torneo in ottima forma dopo un’altra stagione prolifica con il Bayern Monaco, segnando 61 gol in tutte le competizioni e concludendo la stagione con una tripletta nella finale di DFB-Pokal mentre la squadra di Vincent Kompany si assicura una doppietta nazionale. La squadra inglese guidata da Thomas Tuchel ha iniziato a riunirsi in Florida per il ritiro pre-torneo, con Kane fondamentale per le loro speranze di porre fine alla lunga attesa della nazione per un trofeo importante. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Kane ammette che la vittoria della Coppa del Mondo dell’Inghilterra aumenterebbe le possibilità del Pallone d’Oro

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