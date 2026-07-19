Dopo la partenza di Çelik, il direttore sportivo ha messo gli occhi su Pellegrini per rinforzare la rosa. La decisione arriva mentre il club capitolino sta pianificando le sostituzioni, con nomi che circolano come possibili alternative. La trattativa sembra in fase avanzata, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La scelta mira a coprire il vuoto lasciato dal turco e rafforzare il reparto offensivo.

Roma 19 luglio 2026 - Frederic Massara sembra avere il dente avvelenato dopo l'addio alla Roma e lo ha dimostrato soffiando ai giallorossi un giocatore cui il club capitolino dava per scontato nella sua rosa. Nella giornata di giovedì, come un fulmine a ciel sereno è arrivata infatti la notizia che ha visto Zeki Çelik abbandonare il giallorosso, per scegliere il bianconero e diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus. Il turco ha firmato un contratto triennale che lo legherà alla Vecchia Signora fino al giugno 2029, pronto a diventare una nuova arma nello scacchiere di Luciano Spalletti. La Roma si è ritrovata spiazzata da questa evoluzione delle trattative, convinta che la permanenza in giallorosso fosse solo una questione di tempo, dovuta a trattative prolungate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: dopo Çelik, Massara vuole anche Pellegrini, i nomi per sostituire il turco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dopo Çelik, la Juve vuole un altro giocatore della Roma

Notizie e thread social correlati

Massara tenta il doppio sgarbo alla "sua" Roma: dopo Celik, offerta a PellegriniMassara ha presentato un’offerta per Pellegrini, dopo aver lasciato la Roma poche settimane fa.

La rivincita di Massara su Gasperini dopo i litigi: gli ha scippato Celik e ora vuole fare lo stesso con PellegriniDopo aver portato Zeki Celik alla Juventus, il club si prepara a tentare l’assalto a Lorenzo Pellegrini, obiettivo della Roma.

Temi più discussi: Calciomercato, Celik alla Juventus: sfumato il rinnovo con la Roma; Caso Celik, la vendetta della Roma può essere Kessie: la trattativa; Calciomercato: blitz della Juve per Celik, l'ex Roma arriva a parametro zero; Roma, scatta l'allarme: dopo Celik si rischia la beffa Pellegrini. E Friedkin sblocca 70 milioni per due colpi.

Il futuro di #Dodô torna a essere uno dei temi caldi del mercato viola. Dopo la cessione di Zeki #Çelik, la #Roma ha intensificato i contatti con gli agenti dell’esterno brasiliano per trovare un’intesa sul contratto. Parallelamente, sono ripresi anche i dialogh x.com

Mercato Roma: dopo Çelik, Massara vuole anche Pellegrini, i nomi per sostituire il turcoL'ex ds della Roma dopo aver portato in bianconero il turco vuole anche il numero 7, ma il giocatore al momento sembra destinato a rimanere nella Capitale, parte la caccia al nuovo esterno di destra ... sport.quotidiano.net

Roma Transfer Market: After Çelik, Massara also wants Pellegrini, the names to replace the Turk.L'ex ds della Roma dopo aver portato in bianconero il turco vuole anche il numero 7, ma il giocatore al momento sembra destinato a rimanere nella Capitale, parte la caccia al nuovo esterno di destra ... sport.quotidiano.net

La Juve ha soffiato Celik alla Roma è la prova del servilismo del giornalismo sportivo alle strisciate del Nord reddit