Massara ha presentato un’offerta per Pellegrini, dopo aver lasciato la Roma poche settimane fa. La proposta arriva dopo aver cercato di portare Celik in un altro club. La sua attenzione si sposta ora sulla Juventus, dove lavora per costruire la rosa. Nessuna conferma ufficiale sui movimenti in corso, ma l’interesse per i giocatori della capitale continua a essere evidente. La trattativa resta in fase preliminare e senza dettagli sui termini dell’offerta.

Frederic Massara guarda alla "sua" Roma, lasciata da poche settimane dopo la terza parentesi come dirigente giallorosso, per plasmare la nuova Juventus. L'avventura del nuovo direttore dell'area tecnica bianconera è iniziata con il colpo lampo relativo a Celik, soffiato in pochi giorni al club capitolino e alla concorrenza, ma lo sgarbo alla sua ex società potrebbe diventare doppio., Nel mirino della Vecchia Signora è infatti entrato anche Lorenzo Pellegrini, per anni capitano della Roma, da cui è rimasto svincolato lo scorso 30 giugno. Massara prova a tentare il centrocampista, da sempre legato ai giallorossi con cui nel frattempo prosegue la trattativa per un possibile nuovo accordo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Massara tenta il doppio sgarbo alla "sua" Roma: dopo Celik, offerta a Pellegrini

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Così la Juve ha soffiato Celik alla Roma: il blitz segreto e la mossa di MassaraLa Juventus ha acquistato Zeki Celik da svincolato, superando la Roma, che aveva un accordo verbale con il giocatore e attendeva la firma a Trigoria.

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