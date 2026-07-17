Dopo aver portato Zeki Celik alla Juventus, il club si prepara a tentare l’assalto a Lorenzo Pellegrini, obiettivo della Roma. L’annuncio dell’arrivo di Celik è arrivato inaspettato, creando tensione tra le squadre coinvolte. La Juventus, con Ricky Massara, sembra voler continuare a sfidare la Roma e l’allenatore, puntando ora anche al centrocampista. Nessuna conferma ufficiale su trattative in corso, ma le mosse sono state messe in atto per superare la concorrenza.

Prima Zeki Celik, ora anche Lorenzo Pellegrini. Dopo l’ufficialità – inaspettata lato Roma – dell’arrivo dell’esterno turco in bianconero, adesso Ricky Massara e la Juventus puntano adesso a beffare la Roma (e Gasperini) anche per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista – come anche Paulo Dybala che ha rinnovato e Zeki Celik che invece è andato alla Juventus – è svincolato dall’1 luglio e per la Roma l’accordo sembra essere solo una formalità, da definire in alcuni dettagli ma comunque in fase molto avanzata. Ma dopo lo scippo di Celik, ora in casa giallorossa c’è massima attenzione a non far accadere lo stesso con Pellegrini. Gasperini – come... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La rivincita di Massara su Gasperini dopo i litigi: gli ha scippato Celik e ora vuole fare lo stesso con Pellegrini

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