Mercato Napoli nuovo nome per la difesa | arriva dal Chelsea
Il Napoli sta cercando un nuovo difensore centrale e ha avanzato una richiesta di prestito per Badiashile al Chelsea. Tuttavia, i londinesi preferiscono una cessione a titolo definitivo. L'infortunio di un altro difensore del club ha accelerato la ricerca di un rinforzo in questa posizione. La trattativa è in corso, ma non sono stati ancora definiti i termini.
Badiashile al Napoli: Manna chiede il prestito al Chelsea, ma i londinesi vogliono la cessione definitiva. L’infortunio di Buongiorno accelera la ricerca di un difensore centrale. Badiashile al Napoli: il Chelsea dice no al prestito. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha avanzato richiesta ufficiale al Chelsea per Benoit Badiashile in prestito. La risposta dei Blues è stata negativa. Il club londinese pretende la cessione definitiva del difensore francese di 25 anni, alto 194 centimetri, che nella scorsa stagione ha collezionato presenze anche in Champions League. L’accelerazione del Napoli sul mercato dipende direttamente dall’infortunio di Alessandro Buongiorno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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