Mercato Napoli nuovo nome per la difesa | arriva dal Chelsea

Notizia in breve

Il Napoli sta cercando un nuovo difensore centrale e ha avanzato una richiesta di prestito per Badiashile al Chelsea. Tuttavia, i londinesi preferiscono una cessione a titolo definitivo. L'infortunio di un altro difensore del club ha accelerato la ricerca di un rinforzo in questa posizione. La trattativa è in corso, ma non sono stati ancora definiti i termini.